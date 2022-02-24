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Чемпионат Франции. 1 лига

Наставника «Метца» дисквалифицировали на десять матчей

24 Февраля 2022 • 06:57 Комментировать
Метц
...
Нант
27.02 17:00

Десять матчей дисквалификации получил наставник французского клуба «Метц» за то, что спровоцировал потасовку в матче с чемпионом страны - «Лиллем». Фредерик Антонетти по какой-то причине сильно рассердился на поведение игроков и технического персонала «Лилля» во время матча в рамках 25-го тура Лиги 1. Он подошел к ним и спровоцировал перебранку, в хоте которой попытался толкнуть спортивного администратора «Лилля» Сильвена Армана.

После того, как дисциплинарный комитет высшей лиги французского футбола рассмотрел ситуацию, выяснилось наказание - десять матчей дисквалификации, но три из них - условные. В любом случае, минимум на семь игр «Метц» остался без наставника.

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Евро-Футбол.Ру,
Фредерик Антонетти Мец
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