​Глава МЛС отреагировал на слова Неймара

На днях Неймар заявил, что хотел бы в будущем поиграть в МЛС. Среди прочего, бразилец отметил трёхмесячный отпуск, который есть в этой лиге. На эти слова отреагировал глава МЛС Дон Гарбер. Его посыл таков: МЛС – это не место, где футболисты могут заработать на закате карьеры.

«Клубы могут подписать Месси, если он решит, что хочет играть в МЛС. То же самое касается Неймара или любого другого игрока. Но если они приедут сюда не для того, чтобы вносить вклад в свой клуб и в нашу лигу, то мы бы не хотели, чтобы они выступали в МЛС», - сказал Гарбер, чьи слова приводит портал Goal.com.

В настоящий момент Неймар играет за «ПСЖ».