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Чемпионат Франции. 1 лига

​Глава МЛС отреагировал на слова Неймара

23 Февраля 2022 • 17:36 Комментировать

На днях Неймар заявил, что хотел бы в будущем поиграть в МЛС. Среди прочего, бразилец отметил трёхмесячный отпуск, который есть в этой лиге. На эти слова отреагировал глава МЛС Дон Гарбер. Его посыл таков: МЛС – это не место, где футболисты могут заработать на закате карьеры.

«Клубы могут подписать Месси, если он решит,  что хочет играть в МЛС. То же самое касается Неймара или любого другого игрока. Но если они приедут сюда не для того, чтобы вносить вклад в свой клуб и в нашу лигу, то мы бы не хотели, чтобы они выступали в МЛС», - сказал Гарбер, чьи слова приводит портал Goal.com.

В настоящий момент Неймар играет за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар МЛС Дон Гарбер
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