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Ротен: «Летом вероятность трансфера Мбаппе составляла 99%, а сейчас - 65%»

23 Февраля 2022 • 10:22 Комментировать (1)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе до сих пор не определился со своим будущим. Различные СМИ давно твердят о договоренности игрока с мадридским «Реалом», а руководство французского клуба всячески пытается сохранить своего ведущего футболиста.

Своим мнением по этой ситуации поделился экс-игрок «ПСЖ» Жером Ротен.

«Думаю, отношения между Мбаппе и «ПСЖ» улучшились. Летом вероятность его ухода составляла 99 процентов, сейчас же ее можно оценить в 65%. По моим данным, ситуация может измениться в любой момент. В пользу парижан может сыграть успех в противостоянии с «Реалом» в Лиге чемпионов», - приводит слова Жерома RMC Sport.

Контракт 23-летнего нападающего с «ПСЖ» истекает грядущим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Жером Ротен Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
23 Февраля 2022 в 10:37
Пересу скоро будет легче купить ПСЖ, чем Мбаппе... Хе-хе...
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