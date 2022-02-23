Ротен: «Летом вероятность трансфера Мбаппе составляла 99%, а сейчас - 65%»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе до сих пор не определился со своим будущим. Различные СМИ давно твердят о договоренности игрока с мадридским «Реалом», а руководство французского клуба всячески пытается сохранить своего ведущего футболиста.

Своим мнением по этой ситуации поделился экс-игрок «ПСЖ» Жером Ротен.

«Думаю, отношения между Мбаппе и «ПСЖ» улучшились. Летом вероятность его ухода составляла 99 процентов, сейчас же ее можно оценить в 65%. По моим данным, ситуация может измениться в любой момент. В пользу парижан может сыграть успех в противостоянии с «Реалом» в Лиге чемпионов», - приводит слова Жерома RMC Sport.

Контракт 23-летнего нападающего с «ПСЖ» истекает грядущим летом.