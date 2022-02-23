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Экс-тренер «Барселоны»: «Месси перешёл в команду наёмников, в «ПСЖ» каждый сам за себя»

23 Февраля 2022 • 08:48 Комментировать (2)

Экс-наставник каталонской «Барселоны» Карлес Решак поделился своим мнением о французском «ПСЖ», за который сейчас выступает звездный аргентинский форвард Лионель Месси.

«Месси оказался в команде наемников. За эту команду играют классные футболисты, но проблема в том, что они действуют индивидуально. Здесь каждый сам за себя. Лео страдает в Париже, ведь не привык к такому. В «Барселоне» вся игра строилась через него, а у парижан отсутствует командная химия. Они побеждают благодаря индивидуальным действиям своих звезд. В одном матче может выстрелить Неймар, в другом на коне будет Мбаппе...», - приводит слова специалиста Ole.

Месси присоединился к «ПСЖ» летом прошлого года и подписал контракт на два сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Карлес Решак
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
23 Февраля 2022 в 09:37
Команда "наемников" скоро опять вздрючит команду любителей... Теперь это будет в Мадриде.. Хе...
Underdog !
23 Февраля 2022 в 08:58
Конечно не привык. Ведь в Барселоне было все за Месси
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