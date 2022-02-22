Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» хочет подписать лидера «Челси»

22 Февраля 2022 • 10:19 Комментировать

Руководство «ПСЖ» определилось с очередной трансферной целью. Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Экрем Конур, парижане нашли усиление в лондонском «Челси». Целью французского гранда стал опорный полузащитник Нголо Канте.

В свою очередь «пенсионеры» не планируют расставаться со своим лидером и готовы предложить ему новое трудовое соглашение. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне Канте поучаствовал в 24 поединках на клубном уровне, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нголо Канте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Февраля
11:01 · Италия. Серия А
Три клуба Серии А претендуют на Икарди
10:19 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет подписать лидера «Челси»
09:24 · Франция. Лига 1
Неймар рассказал, когда завершит карьеру 2
06:42 · Италия. Серия А
«Милан» нашёл замену для Кесси
06:34 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» может пригласить Почеттино на смену Анчелотти
01:19 · Франция. Лига 1
Агуэро продолжает нахваливать Месси
00:47 · Франция. Лига 1
Венгер может сменить Леонардо в «ПСЖ»
21 Февраля
20:28 · Франция. Лига 1
Верратти и спортивному директору «ПСЖ» грозят санкции за высказывания в адрес рефери после матча с «Нантом»
20:19 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отказался от идеи приобретения Мбаппе 1
18:54 · Франция. Лига 1
​Неймар может стать киберспортсменом
18:50 · Италия. Серия А
​Леау больше не должен «Спортингу» 16,5 млн евро
13:21 · Франция. Лига 1
Неймар рассказал, где хочет продолжить карьеру после «ПСЖ» 7
08:02 · Франция. Лига 1
«Бордо» продолжает переписывать книгу антирекордов Лиги 1
06:23 · Франция. Лига 1
«Монако» запрашивает за своё новое дарование 80 миллионов евро
00:40 · Франция. Лига 1
«Марсель» неожиданно проиграл «Клермону»
Все новости
Рекомендуем