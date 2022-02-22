«ПСЖ» хочет подписать лидера «Челси»

Руководство «ПСЖ» определилось с очередной трансферной целью. Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Экрем Конур, парижане нашли усиление в лондонском «Челси». Целью французского гранда стал опорный полузащитник Нголо Канте.

В свою очередь «пенсионеры» не планируют расставаться со своим лидером и готовы предложить ему новое трудовое соглашение. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне Канте поучаствовал в 24 поединках на клубном уровне, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.