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Неймар рассказал, когда завершит карьеру

22 Февраля 2022 • 09:24 Комментировать (1)

Звездный бразильский нападающий Неймар высказался о том, когда планирует повесить бутсы на гвоздь.

«Иногда я шучу с друзьями, говорю, что уйду, когда мне стукнет 32 года. Однако это совсем не так. Пока не могу сказать точно, когда это произойдет. Буду играть до того момента, пока не устану морально. В плане физики я еще протяну несколько лет.

Мой нынешний контракт с «ПСЖ» будет действовать до того, пока мне не исполнится 34 года. Так что я намерен доиграть до его окончания», - передает слова футболиста газета Marca.

Ранее Неймар заявил, что хочет после ухода из «ПСЖ» хочет поиграть в МЛС и Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
22 Февраля 2022 в 10:00
Потенциально сильнейший футболист планеты из-за своего слабоумия и симуляций таки останется не более чем скандальным петушком
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