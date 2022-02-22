Неймар рассказал, когда завершит карьеру

Звездный бразильский нападающий Неймар высказался о том, когда планирует повесить бутсы на гвоздь.

«Иногда я шучу с друзьями, говорю, что уйду, когда мне стукнет 32 года. Однако это совсем не так. Пока не могу сказать точно, когда это произойдет. Буду играть до того момента, пока не устану морально. В плане физики я еще протяну несколько лет.

Мой нынешний контракт с «ПСЖ» будет действовать до того, пока мне не исполнится 34 года. Так что я намерен доиграть до его окончания», - передает слова футболиста газета Marca.

Ранее Неймар заявил, что хочет после ухода из «ПСЖ» хочет поиграть в МЛС и Бразилии.