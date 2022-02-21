Верратти и спортивному директору «ПСЖ» грозят санкции за высказывания в адрес рефери после матча с «Нантом»

Представители «ПСЖ» после матча с «Нантом», который закончился неожиданным поражением гранда, нашли оправдание в виде провальной, по их мнению, работы судейской бригады. В частности, с публичной критикой в адрес арбитров выступили полузащитник Марко Верратти и спортивный директор клуба Леонардо.

Их высказывания в последствии были замечены комитетом по этике - специалисты теперь намерены рассмотреть ситуацию. Как уверяет издание RMC Sport, Верратти и Леонардо грозит наказание. В скором времени будут запущены официальные процедуры, которые определят серьезность нарушений.

По всей видимости, «ПСЖ» будет вынужден заплатить денежный штраф. Также не исключается вариант с более строгими санкциями.