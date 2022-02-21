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​Неймар может стать киберспортсменом

21 Февраля 2022 • 18:54 Комментировать

В феврале Неймару исполнилось 30, но уже сейчас бразилец размышляет о том, чем он будет заниматься после завершения карьеры футболиста. В подкасте Fenomenos Podcas звёздный бразилец допустил, что станет киберспортсменом. Неймар отметил, что ему нравится мир видеоигр.

Стоит сказать, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2018 году за трансфер бразильского нападающего «ПСЖ» заплатил «Барселоне» невероятные 222 миллиона евро.

В сезоне 2021/2022 Неймар провёл за «ПСЖ» 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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