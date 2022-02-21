Неймар рассказал, где хочет продолжить карьеру после «ПСЖ»

Звездный бразильский форвард Неймар, ныне выступающий во французском чемпионате за «ПСЖ», поделился своими планами на будущее.

«Мне бы хотелось еще раз сыграть за «Сантос». Мне не хватает матчей на родном стадионе. Кроме того, хочу провести хотя бы один сезон в МЛС. Это довольно короткий чемпионат, где есть несколько месяцев на отдых», - приводятся слова 30-летнего футболиста в твиттер-аккаунте журналиста Адриана Гренье.

Неймар является воспитанником «Сантоса», за первую команду которого он выступал с 2009 по 2013 год. После этого форвард перебрался в Европу, подписав контракт с «Барселоной». С 2017 года бразилец играет за «ПСЖ».