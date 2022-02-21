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Чемпионат Франции. 1 лига

Неймар рассказал, где хочет продолжить карьеру после «ПСЖ»

21 Февраля 2022 • 13:21 Комментировать (2)

Звездный бразильский форвард Неймар, ныне выступающий во французском чемпионате за «ПСЖ», поделился своими планами на будущее.

«Мне бы хотелось еще раз сыграть за «Сантос». Мне не хватает матчей на родном стадионе. Кроме того, хочу провести хотя бы один сезон в МЛС. Это довольно короткий чемпионат, где есть несколько месяцев на отдых», - приводятся слова 30-летнего футболиста в твиттер-аккаунте журналиста Адриана Гренье.

Неймар является воспитанником «Сантоса», за первую команду которого он выступал с 2009 по 2013 год. После этого форвард перебрался в Европу, подписав контракт с «Барселоной». С 2017 года бразилец играет за «ПСЖ».

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ПСЖ Неймар
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Горлов Пётр
21 Февраля 2022 в 14:08
Распиаренный не по заслугам)
overkill666
21 Февраля 2022 в 14:26
да. на днях крайне удивился, когда увидел, что про него фильм сняли ))
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