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«ПСЖ» выдвинул ультиматум Мбаппе

21 Февраля 2022 • 13:08 Комментировать

В «ПСЖ» не собираются долго ждать ответа от нападающего Килиана Мбаппе, до сих пор не определившегося со своим будущим. Французский гранд требует четкой определенности от звездного футболиста.

Как стало известно Sport.es, руководство парижского клуба поставило ультиматум 23-летнему форварду. Килиан должен определиться со своим будущим в течение ближайшего месяца. Если игрок так и не примет решения, французы отзовут предложение о новом контракте. Действующий договор между сторонами истекает в конце июня.

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к трансферу в мадридский «Реал». Обсуждался переезд нападающего на «Сантьяго Бернабеу» по окончании сезона.

Мбаппе разочаровался в «Реале» и склоняется к трансферу в гранд АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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