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Чемпионат Франции. 1 лига

«Бордо» продолжает переписывать книгу антирекордов Лиги 1

21 Февраля 2022 • 08:02 Комментировать
Бордо
1:1
Монако
окончен

Французский «Бордо» в текущем сезоне опустился на самое дно турнирной таблицы французского чемпионата, что само по себе является для неоднократно становившегося чемпионом клуба не самой тривиальной ситуацией.

О том, что наибольшие проблемы у клуба возникают в обороне, мы уже сообщали, и серьезность ситуации иллюстрируют все новые и новые цифры. В двадцати пяти турах чемпионата у «Бордо» еще не было матча, в котором команде удалось бы не пропустить, и такого в чемпионате Франции не случалось с сезона 1959/1960, когда столь же продолжительные серии были у «Тулона» и «Стад Франсе».

Но они были новичками первой лиги, что в какой-то мере оправдывает их, «Бордо» же новичком не является, и для клуба не-новичка такая ситуация является абсолютным антирекордом французского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо
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