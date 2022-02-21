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Чемпионат Франции. 1 лига

«Монако» запрашивает за своё новое дарование 80 миллионов евро

21 Февраля 2022 • 06:23 Комментировать
Бордо
1:1
Монако
окончен

Полузащитник Орельен Чуамени из «Монако» уже интересует многие европейские клубы, но монегаски не хотят расставаться с ним просто так, а потому обозначили цену - 80 миллионов евро. Это та сумма, за которую они готовы отпустить игрока, сообщает Le10sport.

Главные претенденты на услуги 22-летнего Чуамени - это «Челси» и «Манчестер Юнайтед». При этом сам Чуамени не жаждет уходить из «Монако» по простой причине - ему некогда адаптироваться к новым командам и условиям, подвергая себя риску остаться вне состава на первых порах, накануне чемпионата мира. Чуамени хочет спокойно готовиться к мировому футбольному форуму в привычном «Монако», контракт с которым рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Орельен Чуамени
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