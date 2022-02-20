«Монако» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с главным аутсайдером

Удаление Орельяна Чуамени посреди первого тайма испортило «Монако» матч с «Бордо». На 23-й минуте Реми Уден вывел вперед жирондинцев, пробив в падении в ближнюю девятку. На последние полчаса на поле выпустили Александр Головина. Тут же его команда отыгралась, воспользовавшись неразберихой в обороне противника, которые в попытке выбить мяч загнали его за ленточку.

«Бордо» больше не единоличный аутсайдер и делит 17-20-е место. «Монако» - седьмой.