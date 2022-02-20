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Чемпионат Франции. 1 лига

«Монако» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с главным аутсайдером

20 Февраля 2022 • 21:02 Комментировать
Бордо
1:1
Монако
окончен

Удаление Орельяна Чуамени посреди первого тайма испортило «Монако» матч с «Бордо». На 23-й минуте Реми Уден вывел вперед жирондинцев, пробив в падении в ближнюю девятку. На последние полчаса на поле выпустили Александр Головина. Тут же его команда отыгралась, воспользовавшись неразберихой в обороне противника, которые в попытке выбить мяч загнали его за ленточку.

«Бордо» больше не единоличный аутсайдер и делит 17-20-е место. «Монако» - седьмой.

Протокол игры  
Бордо 1:1Монако
(1:0) Уден Реми22'   
  67'Фильо Марсело (1:1)
Пуссен ГаэтанПембеле Тимоте   56'  77' (Лакукс Том (  77') Ахмедходжич АнелФильо МарселоГрегерсен СтианМенса ГидеонУден Реми   41'  77' (Мара Секу (  77') Онана ЖанГилавоги Жошуа   46'Адли Ясин  65' (Игнатенко Даниил (  65') Хван Ый-Чжо
Запасные: Мангаш РикардуНьянг М'БайеДилросун ДжавайроМедиуб АбдельРуярд ДэвиКлиджэ Тибо
Нюбель АлександрСидибе Джибриль   34'  61' (Головин Александр (  61') Марипан ГильермоДисаси АксельКайо ЭнрикеЧуамени Орельен   28'   34'Скардовелли Вандерсон   78'Лукас ЖанФолланд Кевин  42' (Фофана Юссуф (  42') Диоп Софьян  43' (Желсон Мартиньш (  43') Бен-Йеддер Виссам  84' (Аклиоче Махнес (  84')
Запасные: Якобс ИсмаилМанноне ВитоАгилар РубенМатазо ЭлиоМатсима Крислен
20 февраля. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).

 

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окончен Сент-Этьен 2:2 Страсбург 2.95 3.40 2.35
окончен Ренн 4:1 Труа 1.35 4.80 9.50
окончен Реймс 1:1 Брест 2.35 3.25 3.15
окончен Лорьян 0:1 Монпелье 2.35 3.30 3.10
окончен Бордо 1:1 Монако 5.30 3.95 1.65
20.02  22:45 Марсель ... Клермон 1.46 4.60 7.20
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