«Монако» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с главным аутсайдером

Удаление Орельяна Чуамени посреди первого тайма испортило «Монако» матч с «Бордо». На 23-й минуте Реми Уден вывел вперед жирондинцев, пробив в падении в ближнюю девятку. На последние полчаса на поле выпустили Александр Головина. Тут же его команда отыгралась, воспользовавшись неразберихой в обороне противника, которые в попытке выбить мяч загнали его за ленточку.
«Бордо» больше не единоличный аутсайдер и делит 17-20-е место. «Монако» - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Уден Реми22'
|67'Фильо Марсело (1:1)
Пуссен Гаэтан•Пембеле Тимоте 56' 77' (Лакукс Том ( 77') •Ахмедходжич Анел•Фильо Марсело•Грегерсен Стиан•Менса Гидеон•Уден Реми 41' 77' (Мара Секу ( 77') •Онана Жан•Гилавоги Жошуа • 46'Адли Ясин 65' (Игнатенко Даниил ( 65') •Хван Ый-Чжо
Нюбель Александр•Сидибе Джибриль 34' 61' (Головин Александр ( 61') •Марипан Гильермо•Дисаси Аксель•Кайо Энрике•Чуамени Орельен 28' • 34'Скардовелли Вандерсон • 78'Лукас Жан•Фолланд Кевин 42' (Фофана Юссуф ( 42') •Диоп Софьян 43' (Желсон Мартиньш ( 43') •Бен-Йеддер Виссам 84' (Аклиоче Махнес ( 84')
20 февраля. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).
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