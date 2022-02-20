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Головин получил 30 минут игрового времени в матче с «Бордо» - это его третье появление на поле за последние 9 поединков

20 Февраля 2022 • 20:35 Комментировать
Бордо
1:1
Монако
5.30 3.95 1.65
2-й тайм

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин продолжает набирать оптимальные кондиции после целого ряда травм и болезней, которые беспокоили его в последнее время. Футболист вышел на замену в матче с «Бордо» на 62-й минуте вместо защитника Джибриля Сидибе.

К тому моменту монегаски минимально проигрывали, оставшись в меньшинстве. Спустя шесть минут команде Головина удалось сравнять счет. Стоит отметить, что это было лишь его третье появление на поле в последних девяти поединках «Монако».

Проследить за концовкой противостояния можно на сайте Liveresult.ru – там проходит текстовая онлайн-трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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БОРДО МОНАКО
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окончен Лорьян 0:1 Монпелье 2.35 3.30 3.10
Идет 81 минута Бордо 1:1 Монако 5.30 3.95 1.65
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