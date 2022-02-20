Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Франции. 1 лига

​Мюллер объяснил, почему Месси выиграл «Золотой мяч»

20 Февраля 2022 • 15:03 Комментировать (1)

Футболист «Баварии» Томас Мюллер объяснил, почему в 2021 году Лионель Месси выиграл «Золотой мяч».

«Золотой мяч» вручается по результатам голосования журналистов. Кто набрал больше голосов, тот и победил. Именно поэтому Месси победил.

Но в Мюнхене у нас другое мнение, потому что мы каждый день видим, как играет и забивает Роберт Левандовски. А в Египте считают, что приз должен был получить Мохамед Салах. А южноамериканские фанаты и журналисты видели игру Месси на Кубке Америки и считают, что он самый достойный. Я понимаю это», - высказался Мюллер в интервью для MBC Masr.

Отметим, что Лионель Месси выигрывал «Золотой мяч» семь раз в своей карьере.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Томас Мюллер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
20 Февраля 2022 в 15:29
Молодец, что понимаешь... Хе...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Ницца 1:0 Анже 1.71 3.90 5.00
20.02  17:00 Сент-Этьен ... Страсбург 3.65 3.65 2.04
20.02  17:00 Ренн ... Труа 1.47 4.60 7.00
20.02  17:00 Реймс ... Брест 2.32 3.35 3.20
20.02  17:00 Лорьян ... Монпелье 2.65 3.55 2.65
20.02  19:05 Бордо ... Монако 5.20 4.30 1.64
20.02  22:45 Марсель ... Клермон 1.46 4.60 7.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Февраля
15:03 · Франция. Лига 1
​Мюллер объяснил, почему Месси выиграл «Золотой мяч» 1
14:38 · Франция. Лига 1
​Агуэро: «Французские СМИ убивают Месси, он играет хорошо» 1
11:09 · Франция. Лига 1
​Верратти обрушился с критикой на судей 1
10:13 · Франция. Лига 1
Как «ПСЖ» напропускал от «Нанта» - видео видео
09:55 · Франция. Лига 1
​В «ПСЖ» недовольны судейством после поражения
06:07 · Франция. Лига 1
Почеттино в смятении после поражения от «Нанта» 1
01:44 · Англия. Премьер-лига
Летом Погба может стать футболистом «ПСЖ», «Ювентус» отказался от притязаний на него
00:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» получил три мяча от «Нанта» за тайм и проиграл 5
00:10 · Франция. Лига 1
Месси проводит 800-й матч в карьере на клубном уровне
19 Февраля
22:30 · Франция. Лига 1
«Нант» - «ПСЖ» - 3:1 (закончен)
22:20 · Франция. Лига 1
Головина включили в заявку на встречу «Монако» с «Бордо»
20:56 · Франция. Лига 1
«Ланс» c «Лионом» забили по голу
18:51 · Франция. Лига 1
Мэр Парижа: «Хочу, чтобы Мбаппе остался, он – пример для молодёжи» 3
18:39 · Испания. Ла Лига
«Монако» готов отдать 20 млн евро за защитника «Барселоны» слухи
16:39 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «Мне нужно ещё многое сделать, чтобы стать лучшим голкипером мира» 1
Все новости
Рекомендуем