​Мюллер объяснил, почему Месси выиграл «Золотой мяч»

Футболист «Баварии» Томас Мюллер объяснил, почему в 2021 году Лионель Месси выиграл «Золотой мяч».

«Золотой мяч» вручается по результатам голосования журналистов. Кто набрал больше голосов, тот и победил. Именно поэтому Месси победил.

Но в Мюнхене у нас другое мнение, потому что мы каждый день видим, как играет и забивает Роберт Левандовски. А в Египте считают, что приз должен был получить Мохамед Салах. А южноамериканские фанаты и журналисты видели игру Месси на Кубке Америки и считают, что он самый достойный. Я понимаю это», - высказался Мюллер в интервью для MBC Masr.

Отметим, что Лионель Месси выигрывал «Золотой мяч» семь раз в своей карьере.