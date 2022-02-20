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Чемпионат Франции. 1 лига

​Агуэро: «Французские СМИ убивают Месси, он играет хорошо»

20 Февраля 2022 • 14:38 Комментировать

Экс-игрок сборной Аргентины Серхио Агуэро, который не так давно завершил карьеру из-за проявившихся проблем с сердцем, поддержал своего друга Лионеля Месси.

Напомним, что Лионель Месси по ходу сезона регулярно получает низкие оценки от французских спортивных изданий.

«Французские СМИ убивают Месси. Они смотрят матчи спиной? Лео играет хорошо, он всегда на пять уровней выше всех», - высказался Агуэро для Radio10.

Лионель Месси защищает цвета «ПСЖ» с лета после перехода в клуб на правах свободного агента. В сезоне 2021/2022 аргентинец забил 7 голов и отдал 9 голевых передач в 22 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Агуэро
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