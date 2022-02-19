Головина включили в заявку на встречу «Монако» с «Бордо»

В рамках двадцать пятого тура чемпионата Франции «Монако» встретится с аутсайдером турнирной таблицы - «Бордо». У поклонников Александра Головина есть надежда увидеть своего любимца в деле - российский нападающий включен в заявку монегасков на этот матч. Об этом оповестил командный «Твиттер» «Монако».

В предыдущей встрече, в которой «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном», вернувшийся после травмы Головин вышел на поле на замену, но помочь своей команде добыть три очка не сумел. Сейчас «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав тридцать семь очков.