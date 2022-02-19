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Чемпионат Франции. 1 лига

Головина включили в заявку на встречу «Монако» с «Бордо»

19 Февраля 2022 • 22:20 Комментировать
Бордо
...
Монако
5.30 3.95 1.65
Через 20 ч. 1 мин.

В рамках двадцать пятого тура чемпионата Франции «Монако» встретится с аутсайдером турнирной таблицы - «Бордо». У поклонников Александра Головина есть надежда увидеть своего любимца в деле - российский нападающий включен в заявку монегасков на этот матч. Об этом оповестил командный «Твиттер» «Монако».

В предыдущей встрече, в которой «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном», вернувшийся после травмы Головин вышел на поле на замену, но помочь своей команде добыть три очка не сумел. Сейчас «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав тридцать семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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БОРДО МОНАКО
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20.02  17:00 Лорьян ... Монпелье 2.65 3.55 2.65
20.02  19:05 Бордо ... Монако 5.20 4.30 1.64
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