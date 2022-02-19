Месси назвал идеальную для себя позицию на поле

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий в текущем сезоне за французский «ПСЖ», рассказал, на какой позиции хотел бы играть.

«Мне бы хотелось играть под центральным нападающим. Я считаю эту позицию идеальной для себя. В этой роли мне очень комфортно действовать. Люблю больше работать с мячом и принимать участие во владении. На этой позиции я чувствую себя максимально вовлеченным в игру», - приводит слова 34-летнего футболиста Le Mag.

Лео присоединился к парижскому клубу в статусе свободного агента летом 2021 года. Он заключил с «ПСЖ» контракт на два сезона.