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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси назвал идеальную для себя позицию на поле

19 Февраля 2022 • 11:43 Комментировать (5)

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий в текущем сезоне за французский «ПСЖ», рассказал, на какой позиции хотел бы играть.

«Мне бы хотелось играть под центральным нападающим. Я считаю эту позицию идеальной для себя. В этой роли мне очень комфортно действовать. Люблю больше работать с мячом и принимать участие во владении. На этой позиции я чувствую себя максимально вовлеченным в игру», - приводит слова 34-летнего футболиста Le Mag.

Лео присоединился к парижскому клубу в статусе свободного агента летом 2021 года. Он заключил с «ПСЖ» контракт на два сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ILLNAT
19 Февраля 2022 в 12:29
Пора уже задуматься о завершении карьеры.Кстати и Роналду тоже.
NOBODY
19 Февраля 2022 в 11:54
странно, я думал - вратарь
Артур Измаилов
19 Февраля 2022 в 12:26
идеальная позиция для карлика только на тюремной лавке на длительный срок
snk6565
19 Февраля 2022 в 12:55
По ходу...он во Франции несчастлив от того, что там не получается мутить через папашкины фонды, как в Гишпании
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