Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Франции. 1 лига

Ди Мария планирует остаться в Европе после ухода из «ПСЖ»

19 Февраля 2022 • 08:22 Комментировать

Опытный аргентинский вингер Анхель ди Мария, с которым не планирует продлевать контракт «ПСЖ», определился, на каком континенте желает продолжить карьеру. Ходят слухи, что 34-летний полузащитник находится в сфере интересов клубов из Южной Америки.

Сам же ди Мария не желает покидать Европу, об этом сообщил в твиттер-аккаунте инсайдер Экрем Конур. Анхель планирует определиться с новым клубом до окончания нынешнего сезона. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны каталонской «Барселоны».

Аргентинец выступает в составе парижского коллектива с 2015 года. В текущем розыгрыше чемпионата Франции он поучаствовал в 17 поединках, забил три мяча и отдал четыре ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анхель Ди Мария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.02  19:00 Ланс ... Лион 2.60 3.60 2.65
19.02  23:00 Нант ... ПСЖ 6.80 5.00 1.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Февраля
10:10 · Испания. Ла Лига
Фабрегас поделился мнением о переходе Мбаппе в «Реал»
08:22 · Франция. Лига 1
Ди Мария планирует остаться в Европе после ухода из «ПСЖ»
04:54 · Испания. Ла Лига
Депай готов вернуться в «Лион»
00:54 · Франция. Лига 1
«Лилль» не смог забить «Метцу», нанеся один удар в створ
00:25 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нашёл ещё одного нападающего на замену Мбаппе слухи
18 Февраля
23:40 · Франция. Лига 1
Фабрегас: «Мне кажется смешным, что Месси критикуют за незабитый пенальти» 1
22:51 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ проявляют интерес к защитнику «ПСЖ» слухи
22:41 · Италия. Серия А
«Интер» включился в гонку за лидера «Лилля»
16:52 · Франция. Лига 1
Почеттино о Месси: «Он лучший игрок в мире. Он и есть футбол» 1
15:45 · Франция. Лига 1
Почеттино подтвердил, что Неймар может начать матч с «Нантом» в старте 1
12:45 · Испания. Ла Лига
Мать Мбаппе подыскивает жильё в Мадриде
08:43 · Италия. Серия А
«Лацио» нацелился на голкипера «ПСЖ»
08:19 · Франция. Лига 1
В Лиге 1 назвали лучших игроков месяца, в топ-3 не оказалось футболистов «ПСЖ» 3
05:48 · Франция. Лига 1
Анелька: «Из-за Месси «ПСЖ» стал играть медленнее, он мешает» 26
00:50 · Франция. Лига 1
«Бордо» определился с преемником Петковича официально
Все новости
Рекомендуем