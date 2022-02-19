Ди Мария планирует остаться в Европе после ухода из «ПСЖ»

Опытный аргентинский вингер Анхель ди Мария, с которым не планирует продлевать контракт «ПСЖ», определился, на каком континенте желает продолжить карьеру. Ходят слухи, что 34-летний полузащитник находится в сфере интересов клубов из Южной Америки.

Сам же ди Мария не желает покидать Европу, об этом сообщил в твиттер-аккаунте инсайдер Экрем Конур. Анхель планирует определиться с новым клубом до окончания нынешнего сезона. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны каталонской «Барселоны».

Аргентинец выступает в составе парижского коллектива с 2015 года. В текущем розыгрыше чемпионата Франции он поучаствовал в 17 поединках, забил три мяча и отдал четыре ассиста.