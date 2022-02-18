В Лиге 1 назвали лучших игроков месяца, в топ-3 не оказалось футболистов «ПСЖ»

В чемпионате Франции был определен лучший футболист по итогам января. Им стал центральный форвард «Монако» Виссам бен Йеддер, о чем сообщается в твиттер-аккаунте союза футболистов Лиги 1.

В минувшем месяце 31-летний нападающий принял участие в двух поединках местного чемпионата, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Стоит отметить, что по итогам опроса бен Йеддер набрал 56 процентов голосов.

В тройке лучших по итогам января не нашлось места для игроков звездного «ПСЖ». Вторым стал форвард «Нанта» Людовик Блас, а топ-3 замкнул нападающий «Ниццы» Амин Гуири.