На прошлой неделе руководство «Бордо» приняло решение распрощаться со швейцарским специалистом Владимиром Петковичем – под руководством тренера, на которого возлагались огромные надежды в начале сезона, команда показывала провальную игру и опустилась в нижнюю часть турнирной таблицы чемпионата Франции.

Поиски нового наставника не заставили себя долго ждать. В четверг, 17 февраля, на официальном сайте клуба было объявлено о назначении Давида Гиона, который проработает с коллективом как минимум до конца текущего сезона.

Ранее Гион возглавлял «Реймс», проведя там пять лет. Свою должность тренер покинул весной прошлого года, находясь с того времени без команды.