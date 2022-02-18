Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Франции. 1 лига

«Бордо» определился с преемником Петковича официально

18 Февраля 2022 • 00:50 Комментировать
Бордо
...
Монако
5.30 3.85 1.65
20.02 19:05

На прошлой неделе руководство «Бордо» приняло решение распрощаться со швейцарским специалистом Владимиром Петковичем – под руководством тренера, на которого возлагались огромные надежды в начале сезона, команда показывала провальную игру и опустилась в нижнюю часть турнирной таблицы чемпионата Франции.

Поиски нового наставника не заставили себя долго ждать. В четверг, 17 февраля, на официальном сайте клуба было объявлено о назначении Давида Гиона, который проработает с коллективом как минимум до конца текущего сезона.

Ранее Гион возглавлял «Реймс», проведя там пять лет. Свою должность тренер покинул весной прошлого года, находясь с того времени без команды.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бордо Давид Гион
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРДО МОНАКО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.02  23:00 Лилль ... Метц 1.54 4.30 6.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Февраля
00:50 · Франция. Лига 1
«Бордо» определился с преемником Петковича официально
00:25 · Франция. Лига 1
Серхио Рамос из-за травмы пропустит ещё как минимум два матча «ПСЖ»
17 Февраля
22:46 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги: «Переход Мбаппе – лучшее, что может произойти с нашим чемпионатом»
22:05 · Франция. Лига 1
Месси назвал чемпионат Франции «конкурентоспособной средой» 1
21:40 · Франция. Лига 1
Мбаппе удостоился награды лучшему игроку недели в Лиге чемпионов
20:41 · Франция. Лига 1
Бывший и нынешний президенты Франции уговаривают Мбаппе остаться в «ПСЖ» слухи
16:56 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не спешит продлевать контракт с Ди Марией
16:34 · Франция. Лига 1
Агуэро отказался давать интервью французскому изданию из-за критики Месси 2
15:55 · Франция. Лига 1
Данилу Перейра имеет большое влияние в раздевалке «ПСЖ»
15:28 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» предложил Мбаппе зарплату в 1 миллион евро в неделю 4
12:41 · Испания. Ла Лига
В «ПСЖ» смирились с уходом Мбаппе в «Реал»
09:40 · Англия. Премьер-лига
Бент: «Салах и Марез сейчас круче Месси» 3
00:12 · Франция. Лига 1
Пети: «Теперь Месси должен обслуживать Мбаппе, а не наоборот» 1
16 Февраля
22:04 · Франция. Лига 1
Месси в текущем сезоне забивает в среднем 0,33 гола за игру – это его худший показатель в карьере 4
21:01 · Франция. Лига 1
Почеттино встал на защиту Месси после матча с «Реалом» 5
Все новости
Рекомендуем