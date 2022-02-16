Президент «Лиона»: «Выкупить Ндомбеле будет сложно»

Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал слухи о возможном выкупе полузащитника Танги Ндомбеле, который недавно присоединился к команде на правах аренды из лондонского «Тоттенхэма».

«Мы должны подождать несколько игр, посмотреть как Ндомбеле себя проявит. Но если мы выиграем Лигу Европы, всё возможно. Нам предстоят переговоры с «Тоттенхэмом», они проходят очень тяжело», – цитирует Оласа итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Ндомбеле ранее играл за «Лион» до 2019 года. Именно оттуда француз перешёл в «Тоттенхэм», где так и не смог закрепиться в основе, несмотря на гол в дебютном матче против «Астон Виллы».