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Чемпионат Франции. 1 лига

​Среди игроков топ-5 лиг сильнее всего достаётся Неймару и Месси

16 Февраля 2022 • 17:16 Комментировать

Специалисты из Besoccer составили инфографику, проанализировав количество штрафных ударов, которые зарабатывали футболисты с 2016 года. Судя по опубликованным данным, сильнее всего на поле достаётся Неймару. За указанный период времени на бразильце было совершено 1040 фолов.

На втором месте расположился Лионель Месси с 839 заработанными фолами. Третью строчку делят Андреа Белотти и Джек Грилиш с показателем в 747 заработанных фолов.

Стоит отметить, что Неймар сыграл против «Реала», выйдя на поле впервые с ноября. Всё это время бразильский нападающий восстанавливался от полученной травмы.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Неймар Андреа Белотти Джек Грилиш
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