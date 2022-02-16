​Среди игроков топ-5 лиг сильнее всего достаётся Неймару и Месси

Специалисты из Besoccer составили инфографику, проанализировав количество штрафных ударов, которые зарабатывали футболисты с 2016 года. Судя по опубликованным данным, сильнее всего на поле достаётся Неймару. За указанный период времени на бразильце было совершено 1040 фолов.

На втором месте расположился Лионель Месси с 839 заработанными фолами. Третью строчку делят Андреа Белотти и Джек Грилиш с показателем в 747 заработанных фолов.

Стоит отметить, что Неймар сыграл против «Реала», выйдя на поле впервые с ноября. Всё это время бразильский нападающий восстанавливался от полученной травмы.