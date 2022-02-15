«Сент-Этьен» по уши в долгах: Может ли самая титулованная команда Франции исчезнуть с футбольной карты

Три недели назад «зелёные» были очевидным аутсайдером чемпионата Франции-2021/22. Последние три матча «Сент-Этьен» выиграл и подтянулся к другим командам, рискующим вылететь в Лигу 2. На дне турнирной таблицы оказались «Бордо» и «Мец» – по 20 очков, тогда как «Сент-Этьен» сравнялся с «Лорьяном» и «Труа» – по 21. Впрочем, расслабляться «зелёным» пока рано. Самый титулованный клуб Франции (10 чемпионств) – один из главных претендентов на понижение в классе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о проблемах, с которыми столкнулся «Сент-Этьен».

Во Франции бизнесмены привыкли делать на футболе деньги. «ПСЖ» и ещё парочка команд могут позволить себе быть убыточными, а вот подавляющее большинство стараются получать хоть какую-то прибыль. Лига 1 – не то место, чтобы богачи были готовы вкладывать деньги в любимую команду ради наслаждения. «Сент-Этьен» не имеет богатого владельца, готового безвозмездно нести деньги. У «зелёных» есть два главных инвестора – Бернар Каяццо и Ролан Ромейер, однако акции клуба принадлежат не только им, но и фанатам.

Каяццо и Ромейер не первый год хотят продать «Сент-Этьен». Клуб стал убыточным, а владельцам бизнеса стало неинтересно управлять таким активом. Проблемы начались после того, как клубы Лиги 1 не получили денег от холдинга, у которого были телевизионные права. Холдинг обанкротился, что финансово ударило по всем клубам. В прошлом году едва ли не исчез с футбольной карты «Бордо», которого спасли лишь пожертвования небезразличных людей.

Весной 2021 года главные инвесторы 10-кратного чемпиона Франции публично объявили о том, что готовят продажу. Впрочем, пока это сделать так и не удалось. Принц Камбоджи Нородом Равичак – единственный, кто заинтересовался приобретением «Сент-Этьена». Однако его интерес оказался несерьёзным – посмотрев на результаты команды в чемпионате Франции и узнав о 200 млн евро долгов клуба, принц сразу же отказался от идеи.

Доходы от проданных билетов на домашние матчи – ещё одна важная составляющая клубного бюджета. Когда в 2020 году стадионы стали закрывать для болельщиков, «Сент-Этьен» начал погружаться в долги. На самом деле фанаты создают немало проблем клубу. Долгое время они требовали отставки главного тренера Клода Пюэля лишь потому, что тот возглавлял «Лион» – самый ненавистный клуб для фанатов «зелёных». Вторая причина, почему Пюэль их не устраивал – команда не играла в атакующий футбол. На то, что «Сент-Этьен» был не в том положении, чтобы играть с позиции силы, а денег на усиление состава не было, никто внимания не обращал.

Два месяца назад Клода Пюэля всё же отправили в отставку. Нельзя сказать, что такое решение было ошибочным. Французский специалист оставил коллектив на последнем месте турнирной таблицы, а на его место взяли Паскаля Дюпра. Перед этим тот работал с «Тулузой» и «Каном» – скромными клубами, которые в итоге понизились в классе. «Сент-Этьен» взял тренера, который знает, что такое борьба за выживание. Прежде чем его предыдущие клубы оказывались в Лиге 2, ему удавалось по несколько сезонов удерживать их в высшем дивизионе.

В нынешнем «Сент-Этьене» много молодёжи. Правда, причина не в том, что молодые парни отличаются невероятным талантам, а в том, что больше никого нет. Вахби Захри, Рияд Будебуз и Тимоте Колодзейчак – вот и все опытные футболисты, которым приходится быть дядьками-наставниками для молодёжи. В январе «зелёные» уверенно занимали последнее место в турнирной таблице и старались хоть как-то усилиться. Денег на новичков не было, поэтому приходилось искать только бесплатные варианты. Пришли Энцо Кривелли, Эльяким Мангаля, не игравший полгода, и, что самое забавное, Жорис Ньяньон, который после выступлений в 2020 году за «Севилью» больше нигде не играл, а сейчас имеет 20 кг лишнего веса.

Есть большая вероятность, что в 2022 году элитный дивизион покинут «Сент-Этьен» и «Бордо» – великие клубы, которым коронавирусный кризис нанёс серьёзный финансовый ущерб. И положение «Сент-Этьена» кажется даже более затруднительным. Инвесторы, которые мечтают продать клуб, большие долги и слабый состав, с которым непросто бороться даже за выживание – таким мы видим самый титулованный клуб Франции в 2022 году.

Владислав АВРАМЕНКО