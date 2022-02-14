Во Франции опровергли слухи, что Месси не нравится в «ПСЖ»

Около недели назад в испанской прессе появилась информация касательно диалога между Лионелем Месси и бывшими партнерами аргентинца по «Барселоне». Сообщалось, что в личном разговоре действующий обладатель «Золотого мяча» пожаловался на жизнь в Париже, сославшись на проблемы с адаптацией.

Впрочем, эти слухи опровергли французские журналисты. Согласно данным RMC Sport, Месси уже отлично чувствует в новой стране. То же самое касается его семьи – дети Лео активно занимаются в местных спортивных секциях, а супружескую пару не раз видели в различных ресторанах.

Стоит уточнить, что пока не все гладко складывается для Месси в игровом плане. В последнее время плеймейкер начал приносить немного больше пользы команды, а завтра на него ожидает первое серьезное испытание в виде матча против «Реала» в Лиге чемпионов.