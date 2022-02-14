Ротен: «Месси не оставит следа в «ПСЖ», он парень из другого клуба»

Экс-футболист сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен считает, что парижский клуб зря подписал аргентинца Лионеля Месси.

«Лео не оставит следа в «ПСЖ». Это парень из другой команды, его всегда будут связывать только с «Барселоной». Это его настоящая жизнь. Месси на каждые выходные улетает в Каталонию.

В Париже Лионель не может демонстрировать тот уровень футбола, что был у него в «Барселоне». Ему не хватает напарников, с которыми он играл в Каталонии. Сейчас в «ПСЖ» много проблем с адаптацией новичков», - цитирует Жерома Marca.

34-летний аргентинец перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, заключив двухлетнее соглашение.