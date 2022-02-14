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Чемпионат Франции. 1 лига

Ротен: «Месси не оставит следа в «ПСЖ», он парень из другого клуба»

14 Февраля 2022 • 12:06 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен считает, что парижский клуб зря подписал аргентинца Лионеля Месси.

«Лео не оставит следа в «ПСЖ». Это парень из другой команды, его всегда будут связывать только с «Барселоной». Это его настоящая жизнь. Месси на каждые выходные улетает в Каталонию.

В Париже Лионель не может демонстрировать тот уровень футбола, что был у него в «Барселоне». Ему не хватает напарников, с которыми он играл в Каталонии. Сейчас в «ПСЖ» много проблем с адаптацией новичков», - цитирует Жерома Marca.

34-летний аргентинец перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, заключив двухлетнее соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Жером Ротен
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
artur_one
14 Февраля 2022 в 14:22
В ПСЖ нет команды, есть единалы вроде Неймара и Мбапе, которые хотят забивать соло. Месси как плеймекер там хорошо себя чувствует. Но современный футбол это прежде всего системный, где значение имеет командная игра, которой у ПСЖ просто нет.
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