Зидан не спешит договариваться с «ПСЖ»

Экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, которого жаждет заполучить «ПСЖ», до сих пор не принял решение о своей дальнейшей карьере. В настоящий момент именитый специалист находится без работы.

По информации в твиттер-аккаунте журналиста Адриана Гренье, Зизу не спешит принимать решение, несмотря на активный интерес со стороны катарских инвесторов «ПСЖ». Вероятно, тренер дождется окончания сезона, после чего начнет рассматривать возможные варианты трудоустройства.

На клубном уровне Зидан поработал только в «Реале». Под руководством француза испанский клуб завоевал 11 трофеев, среди которых три победы в Лиге чемпионов.