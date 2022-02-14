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Чемпионат Франции. 1 лига

«Марсель» первым в Лиге 1 забил 200 голов в ворота одного соперника

14 Февраля 2022 • 00:48 Комментировать
Метц
1:2
Марсель
окончен

«Марсель» обыграл на выезде «Метц», решающим стал гол польского нападающего Аркадиуша Милика за восемь минут до конца игры. Это был 200-й гол, который «Марсель» забил в ворота «Метца» за всю историю противостояния в высшей лиге французского футбола. Это является рекордным достижением во французском футболе - даже «ПСЖ» еще не добился того, чтобы забить 200 голов в ворота одного клуба.

«Марсель» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, а «Метц» предпоследнее - также второе, но с конца турнирной таблицы. Милик забил пять мячей в текущем сезоне, из них четыре - в последних двух матчах.
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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Аркадиуш Милик
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окончен Ланс 3:2 Бордо 1.50 4.40 6.40
окончен Метц 1:2 Марсель
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