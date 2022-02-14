«Марсель» первым в Лиге 1 забил 200 голов в ворота одного соперника

«Марсель» обыграл на выезде «Метц», решающим стал гол польского нападающего Аркадиуша Милика за восемь минут до конца игры. Это был 200-й гол, который «Марсель» забил в ворота «Метца» за всю историю противостояния в высшей лиге французского футбола. Это является рекордным достижением во французском футболе - даже «ПСЖ» еще не добился того, чтобы забить 200 голов в ворота одного клуба.

«Марсель» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, а «Метц» предпоследнее - также второе, но с конца турнирной таблицы. Милик забил пять мячей в текущем сезоне, из них четыре - в последних двух матчах.