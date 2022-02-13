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Чемпионат Франции. 1 лига

Главный тренер «Монако» рассказал, почему Головин не проходит в стартовый состав

13 Февраля 2022 • 19:11 Комментировать
Монако
0:0
Лорьян
окончен

Российский полузащитник Александр Головин в очередной раз не попал в стартовый состав «Монако» на официальный матч – игрок вышел на поле только лишь во втором тайме поединка с «Лорьяном» в Лиге 1, который закончился нулевой ничьей.

После финального свистка главный тренер монегасков рассказал, почему Головин теперь начинает матчи со скамейки для запасных. Как оказалось, на это повлияло физическое состояние футболиста, усугубившееся на фоне последних травм и болезней.

«Он восстанавливается, у него было повреждение, а недавно и вовсе подхватил инфекцию. Все идет своим чередом, но пока Головин не готов играть больше 30 минут. А так, мне нравится, как он работает на тренировках», - заявил Клеман в эфире RMC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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окончен Монако 0:0 Лорьян 1.40 4.80 8.40
окончен Клермон 1:2 Сент-Этьен
окончен Нант 1:0 Реймс 2.17 3.10 3.70
окончен Брест 5:1 Труа 1.98 3.40 3.95
окончен Анже 0:1 Страсбург 3.05 3.35 2.35
Идет 50 минута Ланс 3:1 Бордо 1.50 4.50 6.30
13.02  22:45 Метц ... Марсель 4.80 3.95 1.72
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