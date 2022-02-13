Отношения между руководителями «ПСЖ» и главным тренером команды Маурисио Почеттино продолжают ухудшаться и двигаться к критической точке. Об этом на своих страницах пишет портал Goal.com.

Высока вероятность того, что по завершению текущего сезона Почеттино оставит тренерское кресло в «ПСЖ». Боссы французского гранда хотят видеть на этой должности Зинедина Зидана. Последний в настоящий момент находится без работы.

В настоящий момент «ПСЖ» готовится к первому матчу против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды сойдутся на поле «Парк де Пренс» во вторник, 15 февраля.