«Монако» с Головиным не смог забить «Лорьяну»

В 24-м туре чемпионата Франции «Монако» принимал «Лорьян» и не смог поразить ворота противника, хотя и имел подавляющий перевес над гостями. Арбитр дважды имел повод назначить 11-метровый в пользу монегасков, а в концовке Виссам Бен-Йеддер опасно бил головой.
Александр Головин вернулся после травмы и провел на поле треть матча.
«Монако» остается на седьмом месте, его соперник - 17-й.
Протокол игры
Нюбель Александр•Сидибе Джибриль 57' (Желсон Мартиньш ( 57') •Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Кайо Энрике • 45'Чуамени Орельен•Скардовелли Вандерсон 57' (Головин Александр ( 57') •Лукас Жан 81' (Матазо Элио ( 81') •Фолланд Кевин 57' (Агилар Рубен ( 57' ) • 73'Диоп Софьян 78' (Аклиоче Махнес ( 78' ) • 89'Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Якобс Исмаил•Фофана Юссуф•Манноне Вито•Матсима Крислен
Дрейер Маттье•Мендес Убулан•Лапорт Жульен•Петро Лео•Ле Гофф Венсан•Монкондю Томас•Инносент Бонке•Буасгар Кентен 37' 60' (Уттара Данго ( 60') •Лорьенте Арман 81' 86' (Силва Игор ( 86') •Сумано Самбу 60' (Коне Ибраима ( 60') •Моффи Теремас 59' (Ле Фе Энцо ( 59')
13 февраля. Стадион "Луи II".
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