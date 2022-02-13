«Монако» с Головиным не смог забить «Лорьяну»

В 24-м туре чемпионата Франции «Монако» принимал «Лорьян» и не смог поразить ворота противника, хотя и имел подавляющий перевес над гостями. Арбитр дважды имел повод назначить 11-метровый в пользу монегасков, а в концовке Виссам Бен-Йеддер опасно бил головой.

Александр Головин вернулся после травмы и провел на поле треть матча.

«Монако» остается на седьмом месте, его соперник - 17-й.