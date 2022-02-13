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Чемпионат Франции. 1 лига

«Монако» с Головиным не смог забить «Лорьяну»

13 Февраля 2022 • 17:01 Комментировать
Монако
0:0
Лорьян
окончен

В 24-м туре чемпионата Франции «Монако» принимал «Лорьян» и не смог поразить ворота противника, хотя и имел подавляющий перевес над гостями. Арбитр дважды имел повод назначить 11-метровый в пользу монегасков, а в концовке Виссам Бен-Йеддер опасно бил головой.

Александр Головин вернулся после травмы и провел на поле треть матча.

«Монако» остается на седьмом месте, его соперник - 17-й.

Протокол игры  
Монако 0:0Лорьян
Нюбель АлександрСидибе Джибриль  57' (Желсон Мартиньш (  57') Дисаси АксельМарипан ГильермоКайо Энрике   45'Чуамени ОрельенСкардовелли Вандерсон  57' (Головин Александр (  57') Лукас Жан  81' (Матазо Элио (  81') Фолланд Кевин  57' (Агилар Рубен (  57'   73') Диоп Софьян  78' (Аклиоче Махнес (  78'   89') Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Якобс ИсмаилФофана ЮссуфМанноне ВитоМатсима Крислен
Дрейер МаттьеМендес УбуланЛапорт ЖульенПетро ЛеоЛе Гофф ВенсанМонкондю ТомасИнносент БонкеБуасгар Кентен   37'  60' (Уттара Данго (  60') Лорьенте Арман   81'  86' (Силва Игор (  86') Сумано Самбу  60' (Коне Ибраима (  60') Моффи Теремас  59' (Ле Фе Энцо (  59')
Запасные: Муазан БаптистМеите БамоЭрго ЖеромЛорик СамуэльНарди Поль
13 февраля. Стадион "Луи II".

 

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окончен Монако 0:0 Лорьян 1.39 4.90 8.60
Идет 45 минута Клермон 1:0 Сент-Этьен 2.18 3.50 3.35
Идет 45 минута Нант 1:0 Реймс 2.23 3.05 3.75
Идет 45 минута Брест 2:1 Труа 1.98 3.60 3.90
Идет 45 минута Анже 0:1 Страсбург 3.10 3.45 2.34
13.02  19:05 Ланс ... Бордо 1.44 4.90 7.00
13.02  22:45 Метц ... Марсель 4.80 3.95 1.72
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