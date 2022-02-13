​Маркиньос: «Мбаппе уже вошёл в историю «ПСЖ», хочу, чтобы он остался»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался по поводу будущего нападающего Килиана Мбаппе.

Как известно, действующий контракт Мбаппе рассчитан до конца текущего сезона. Ожидается, что затем талантливый форвард перейдёт в «Реал».

«Может ли Мбаппе стать лучшим игроком в истории «ПСЖ»? Да. Он уже является одним из величайших футболистов в истории «ПСЖ».

Я говорю Мбаппе, что хочу, чтобы он остался. Я не знаю его решения. Мы сосредоточены на своих задачах этого сезона, а там посмотрим», - высказался Маркиньос для Telefoot.

В сезоне 2021/2022 Килиан Мбаппе провёл 31 матч. На счету форварда 21 гола и 16 голевых передач.