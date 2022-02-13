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​Маркиньос: «Мбаппе уже вошёл в историю «ПСЖ», хочу, чтобы он остался»

13 Февраля 2022 • 16:36 Комментировать

Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался по поводу будущего нападающего Килиана Мбаппе.

Как известно, действующий контракт Мбаппе рассчитан до конца текущего сезона. Ожидается, что затем талантливый форвард перейдёт в «Реал».

«Может ли Мбаппе стать лучшим игроком в истории «ПСЖ»? Да. Он уже является одним из величайших футболистов в истории «ПСЖ».

Я говорю Мбаппе, что хочу, чтобы он остался. Я не знаю его решения. Мы сосредоточены на своих задачах этого сезона, а там посмотрим», - высказался Маркиньос для Telefoot.

В сезоне 2021/2022 Килиан Мбаппе провёл 31 матч. На счету форварда 21 гола и 16 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос Килиан Мбаппе
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