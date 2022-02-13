​Головин начнёт в запасе матч с «Лорьяном»

Александр Головин пропустил два последних матча «Монако» из-за болезни. На днях российский хавбек вернулся в строй. Воскресную игру чемпионата Франции против «Лорьяна» Головин начнёт на скамейке для запасных. Россиянин сможет выйти на поле по ходу матча, чтобы усилить игру команды в атакующей линии.

Матч между «Монако» и «Лорьяном» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

В сезоне 2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» во всех соревнованиях 24 матча. На счету россиянина три гола и пять голевых передач.