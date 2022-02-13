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Чемпионат Франции. 1 лига

​Головин начнёт в запасе матч с «Лорьяном»

13 Февраля 2022 • 14:26 Комментировать
Монако
0:0
Лорьян
1.40 4.80 8.40
1-й тайм

Александр Головин пропустил два последних матча «Монако» из-за болезни. На днях российский хавбек вернулся в строй. Воскресную игру чемпионата Франции против «Лорьяна» Головин начнёт на скамейке для запасных. Россиянин сможет выйти на поле по ходу матча, чтобы усилить игру команды в атакующей линии.

Матч между «Монако» и «Лорьяном» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

В сезоне 2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» во всех соревнованиях 24 матча. На счету россиянина три гола и пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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МОНАКО ЛОРЬЯН
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Идет 6 минута Монако 0:0 Лорьян 1.39 4.90 8.60
13.02  17:00 Клермон ... Сент-Этьен 2.18 3.50 3.35
13.02  17:00 Нант ... Реймс 2.23 3.05 3.75
13.02  17:00 Брест ... Труа 1.98 3.60 3.90
13.02  17:00 Анже ... Страсбург 3.10 3.45 2.34
13.02  19:05 Ланс ... Бордо 1.44 4.90 7.00
13.02  22:45 Метц ... Марсель 4.80 3.95 1.72
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Сегодня, 13 Февраля
14:33 · Франция. Лига 1
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