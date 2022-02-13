​Маркиньос: «Стараемся создать хорошие условия для Месси»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался по поводу Лионеля Месси, выступающего за клуб с лета прошлого года.

«Он великий игрок, великий человек. Было замечательно познакомиться с ним. Я много раз сталкивался с ним на поле, и он доставлял мне проблемы. Теперь я с ним по одну сторону баррикад.

Месси набирает обороты, ему всё комфортнее. Мы стараемся создать для него хорошие условия, чтобы он мог выкладываться по полной. Он может многое нам дать в важных матчах», - сказал Маркиньос Telefoot.

Отметим, что на следующей неделе «ПСЖ» проведёт домашний матч 1/8 финала против «Реала».