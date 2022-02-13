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Летом «Лион» предложит Ляказетту крупный контракт

13 Февраля 2022 • 10:40 Комментировать
Лион
2:0
Ницца
окончен

Мы уже сообщали о том, что «Лион» жаждет вернуть в свой состав Александра Ляказетта, который выступал в команде до 2017 года, после чего перебрался в «Арсенал». Там француз не вполне находит себя, и поэтому задумался об уходе. Наиболее активно зазывает его «Лион», но есть и другие претенденты на его услуги.

Тем не менее, именно «Лион» готов пойти в борьбе за 30-летнего форварда дальше всего, сообщает ESPN. «Ткачи» готовы предложить ему крупный личный контракт в связи с тем, что он вернется в качестве свободного агента, ведь его контракт с «Арсеналом» истекает. Трансферная стоимость игрока согласно порталу Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Александр Ляказетт Трансферы футбола - лето 2022
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