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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин в заявке «Монако» на матч с «Лорьяном»

12 Февраля 2022 • 23:01 Комментировать
Монако
...
Лорьян
1.40 4.80 8.40
Через 15 ч. 12 мин.

Хавбек «Монако» Александр Головин угодил в заявку своего клуба на матч против «Лорьяна», который состоится в рамках 24 тура французской Лиги 1 в Монте-Карло. Об этом сообщается в официальном «Твиттере» монегасков.

Это первое появление Головина в заявке на матч чемпионата Франции в нынешнем 2022 году. В последний день января он был включен в заявку на кубковый матч против «Ланса» и даже вышел на поле на последние полчаса матча. До этого он отсутствовал из-за полученной в конце декабря травмы брюшной мышцы, вынудившей его пропустить несколько недель.

Головин стал игроком «Монако» в 2018 году, перед этим он защищал цвета ЦСКА. В текущем сезоне на его счету три гола и пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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Идет 42 минута Лион 1:0 Ницца 2.01 3.70 3.70
13.02  15:00 Монако ... Лорьян 1.39 4.90 8.60
13.02  17:00 Клермон ... Сент-Этьен 2.18 3.50 3.35
13.02  17:00 Нант ... Реймс 2.23 3.05 3.75
13.02  17:00 Брест ... Труа 1.98 3.60 3.90
13.02  17:00 Анже ... Страсбург 3.10 3.45 2.34
13.02  19:05 Ланс ... Бордо 1.44 4.90 7.00
13.02  22:00 ПСЖ ... Ренн
13.02  22:45 Метц ... Марсель 4.80 3.95 1.72
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