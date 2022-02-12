Головин в заявке «Монако» на матч с «Лорьяном»

Хавбек «Монако» Александр Головин угодил в заявку своего клуба на матч против «Лорьяна», который состоится в рамках 24 тура французской Лиги 1 в Монте-Карло. Об этом сообщается в официальном «Твиттере» монегасков.

Это первое появление Головина в заявке на матч чемпионата Франции в нынешнем 2022 году. В последний день января он был включен в заявку на кубковый матч против «Ланса» и даже вышел на поле на последние полчаса матча. До этого он отсутствовал из-за полученной в конце декабря травмы брюшной мышцы, вынудившей его пропустить несколько недель.

Головин стал игроком «Монако» в 2018 году, перед этим он защищал цвета ЦСКА. В текущем сезоне на его счету три гола и пять голевых передач.