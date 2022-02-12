«Реал» избавится от одного из форвардов после прихода Мбаппе

В мадридском «Реале» приняли решение о расставании с одним из нападающих команды. Это связано с тем, что вскоре «королевский» клуб оформит трансфер француза Килиана Мбаппе.

Как сообщает портал Goal.com, под удар попадет бразильский форвард Родриго. После прихода звездного француза у 21-летнего игрока практически не будет шансов пробиться в состав «бланкос».

Родриго перешел в испанский гранд из «Сантоса» в 2019 году. На счету бразильского нападающего 18 сыгранных поединков в текущем розыгрыше чемпионата Испании, в которых он сделал голевую передачу и получил три желтые карточки.