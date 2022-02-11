​Головин уже в строю

Российский хавбек Александр Головин вернулся в строй «Монако» после болезни. Об этом на своей страничке в «Твиттере» рассказывает журналист Люк Энтвистл.

Из-за болезни Головин пропустил матчи «Монако» против «Лиона» и «Амьена». Всего же в сезоне 2021/2022 россиянин провёл за монегасков 24 матча. На счету полузащитника три гола и пять результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 13 февраля. Соперником «красно-белых» будет «Амьен».