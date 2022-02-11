Почеттино рассказал, когда решится будущее Мбаппе

Звездный форвард Килиан Мбаппе примет решение о своем будущем после дуэли с мадридским «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом заявил наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

«Килиан примет решение после окончания противостояния с «королевским» клубом в ЛЧ. Я вижу, что сейчас он полностью сфокусирован на том, чтобы приносить пользу нашей команде. В «ПСЖ» с уважением относятся к Мбаппе, это его будущее и решать только ему», - приводятся слова аргентинского тренера в твиттер-аккаунте Фабрицио Романо.

Трудовой договор 23-летнего нападающего с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона.

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