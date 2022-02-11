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Почеттино: «Месси - гений футбола, такие рождают раз в 100 лет»

11 Февраля 2022 • 10:19 Комментировать

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино в очередной раз похвалил аргентинского форварда Лионеля Месси, присоединившегося к парижанам в прошлом году.

«Месси – гений футбола. Такие рождают раз в 100 лет. Сейчас для Лео наступает лучший момент. Он подходит к решающей части сезона в отличных кондициях. Уверен, что Месси покажет класс», - передает слова аргентинского специалиста Cadena Ser.

34-летний нападающий перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в статусе свободного агента. С ним был подписан контракт до лета 2023 года.

В текущем розыгрыше Лиги 1 аргентинец провел 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Маурисио Почеттино
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