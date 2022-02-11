Почеттино отреагировал на информацию о приходе Зидана в «ПСЖ»

Аргентинец Маурисио Почеттино, занимающий пост главного тренера «ПСЖ», отреагировал на информацию о возможном приходе в парижский клуб экс-наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

«Зидан в «ПСЖ»? Ничего об этом не знаю, это не в моей компетенции. Могу лишь сказать, что Зизу – отличный специалист, который доказал свой класс в «Реале». Если вас интересует этот вопрос, лучше обратиться к спортивному директору или президенту клуба», - передает слова Почеттино инсайдер Адриан Гренье в «Твиттере».

В СМИ давно ходят слухи о том, что в Париже недовольны работой Почеттино. Тренера планируют уволить по окончании сезона.