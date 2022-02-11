Почеттино надеется, что Мбаппе проведёт всю карьеру в «ПСЖ»

Рулевой французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе. Давно поговаривают, что звездный форвард перейдет в мадридский «Реал» по окончании нынешнего сезона.

«Я очень надеюсь, что он проведет всю карьеру в Париже. Это было бы очень хорошо для клуба. В «ПСЖ» не теряют надежду. Лично я считаю Килиана одним из топ-5 лучших футболистов мира. Даже не сомневаюсь в этом», - передает слова аргентинского тренера El Larguero.

Контракт 23-летнего нападающего с «ПСЖ» истекает в конце июня текущего года. В этом сезоне на его счету 11 голов и девять ассистов в 21 поединке Лиги 1.