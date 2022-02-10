Агенты Ботмана прибыли в Италию на переговоры с «Миланом»

По всей видимости, защитник «Лилля» Свен Ботман уже определился со своим будущим клубом. Несмотря на предметный интерес со стороны английского «Ньюкасла», футболист решил начать переговоры с «Миланом», который на данный момент борется за чемпионство Серии А.

Журналистам удалось выследить агентов голландского игрока у выхода из аэропорта Милана. По информации Паскаля Гуарро, представители Ботмана прибыли в Италию для дальнейших обсуждений с «россонери» касательно возможного трудоустройства.

Напомним, что зимой «Милан» уже пытался подписать 22-летнего защитника, но не смог договориться с «Лиллем». Летом французы готовы отпустить Ботмана за 50 миллионов евро.