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Чемпионат Франции. 1 лига

Агенты Ботмана прибыли в Италию на переговоры с «Миланом»

10 Февраля 2022 • 19:10 Комментировать
Монпелье
...
Лилль
3.05 3.55 2.25
12.02 19:00

По всей видимости, защитник «Лилля» Свен Ботман уже определился со своим будущим клубом. Несмотря на предметный интерес со стороны английского «Ньюкасла», футболист решил начать переговоры с «Миланом», который на данный момент борется за чемпионство Серии А.

Журналистам удалось выследить агентов голландского игрока у выхода из аэропорта Милана. По информации Паскаля Гуарро, представители Ботмана прибыли в Италию для дальнейших обсуждений с «россонери» касательно возможного трудоустройства.

Напомним, что зимой «Милан» уже пытался подписать 22-летнего защитника, но не смог договориться с «Лиллем». Летом французы готовы отпустить Ботмана за 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль Свен Ботман Трансферы футбола - лето 2022
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