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Виллаш-Боаш: «Отклонил немало предложений от клубов, потому что хочу поработать со сборной»

10 Февраля 2022 • 13:44 Комментировать

Португальский тренер Андре Виллаш-Боаш, известный в чемпионате России по сотрудничеству с петербургским «Зенитом», высказался о поиске нового места работы. В настоящий момент 44-летний наставник является безработным.

«Хотелось бы возглавить национальную команду. Я получил немало предложений от клубов, но все их отклонил, потому что хотел поработать именно со сборной. Хочу оказаться на ЧМ-2022», - передает слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Последним местом работы Виллаш-Боаша был французский «Марсель», который он покинул в феврале 2021 года. Также он возглавлял «Порту», «Челси», «Тоттенхэм» и китайский «Шанхай СИПГ».

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Андре Виллаш-Боаш
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