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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» может уволить Почеттино, если клуб не пройдёт «Реал» в Лиге чемпионов

10 Февраля 2022 • 11:23 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.97 3.75 3.60
15.02 23:00

«ПСЖ» может расстаться с главным тренером команды Маурисио Почеттино до окончания нынешнего сезона. Судьба аргентинского специалиста зависит от выступления команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Боссы парижского гранда могут досрочно уволить специалиста, если он не выведет «ПСЖ» в четвертьфинал еврокубка. В 1/8 финала Лиги чемпионов французскому клубу будет противостоять мадридский «Реал». Матчи пройдут 15 февраля и 9 марта.

В СМИ уже давно ходят слухи, что в Париже недовольны работой Почеттино. Поговаривают, что аргентинец может вернуться в АПЛ, где в его услугах заинтересован «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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