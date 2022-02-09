«ПСЖ» определился с очередной трансферной целью

Атакующий полузащитник «Лиона» Лукас Пакета может пойти на повышение. Интерес к бразильскому футболисту проявляет столичный «ПСЖ». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Адриан Гренье.

Журналист отмечает, что интерес является обоюдным. Пакета также хотел бы попробовать свои силы в парижском коллективе. Эта сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Лукас выступает за «ткачей» с сентября 2020 года. Контракт 24-летнего бразильца рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

На счету полузащитника семь голов и три ассиста в 21 матче текущего сезона Лиги.