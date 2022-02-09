Доннарумма высказался о конкуренции с Навасом в «ПСЖ»

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о своей игре за французский коллектив.

«Этот клуб давно обратил на меня внимание и предлагал сотрудничество. Я реально счастлив здесь. Конкуренция с Навасом? У меня нет проблем с Кейлором, у нас хорошие отношения. Я люблю бороться, а потому сделаю все для успеха команды», - передает слова вратаря инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

22-летний итальянец присоединился к «ПСЖ» летом прошлого года и подписал контракт на пять лет. В нынешнем сезоне Джиджи сыграл 15 матчей, в которых пропустил десять мячей.