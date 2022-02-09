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Чемпионат Франции. 1 лига

Ультрас «ПСЖ» недовольны клубом

09 Февраля 2022 • 08:08 Комментировать

Группа фанатов французского «ПСЖ» выразила недовольство работой клуба.

«ПСЖ» долгое время предлагал образ, который мы больше не собираемся поддерживать. Они собирают всех звезд, как избалованное дитя, и не переживают за спортивные достижения. Мы отказываемся признавать этот клуб. Наше терпение лопнуло. Тренерскому штабу и футболистам стоит задуматься. Уважайте своих болельщиков и цвета клуба», - приводит слова ультрас газета Marca.

Парижский гранд лидирует в Лиге 1 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Совсем недавно подопечные Почеттино вылетели из Кубка Франции, уступив «Ницце».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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