​Месси удивил игрока «Лилля», захотев обменяться с ним футболками

В воскресенье вечером в чемпионате Франции играли «Лилль» и «ПСЖ». После игры звёздный форвард парижан Лионель Месси удивил игрока «догов» Анхеля Гомеса, захотев обменяться с ним футболками. Произошло это уже в подтрибунном помещении. О ситуации рассказывает портал Goal.com.

Напомним, что «ПСЖ» разгромил «Лилль» на выезде со счётом 5:1. В составе парижского гранда голами отметились Данилу (дубль), Преснел Кимпембе, Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

На текущий момент «ПСЖ» уверенно лидирует в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя в лице «Марселя» на 13 зачётных баллов.