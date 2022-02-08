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Чемпионат Франции. 1 лига

​Месси удивил игрока «Лилля», захотев обменяться с ним футболками

08 Февраля 2022 • 17:43 Комментировать

В воскресенье вечером в чемпионате Франции играли «Лилль» и «ПСЖ». После игры звёздный форвард парижан Лионель Месси удивил игрока «догов» Анхеля Гомеса, захотев обменяться с ним футболками. Произошло это уже в подтрибунном помещении. О ситуации рассказывает портал Goal.com.

Напомним, что «ПСЖ» разгромил «Лилль» на выезде со счётом 5:1. В составе парижского гранда голами отметились Данилу (дубль), Преснел Кимпембе, Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

На текущий момент «ПСЖ» уверенно лидирует в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя в лице «Марселя» на 13 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Лионель Месси ПСЖ Анхель Гомес
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