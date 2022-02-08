​Верратти: «Анчелотти говорил: «Пожалуйста, когда ты под прессингом, закрывай глаза и выноси мяч подальше»

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти высказался по поводу своей склонности рисковать на футбольном поле.

«Это проблема, с которой я сталкивался почти со всеми тренерами. Анчелотти сначала отвёл меня в сторону и сказал: «Марко, пожалуйста, когда тебя прессингуют, закрывай глаза и выноси мяч подальше».

Позже он сказал мне: «Ладно, Марко, делай что хочешь, потому что я знаю, что это твоя игра. Либо я посажу тебя на скамейку, либо буду любить тебя таким, какой ты есть – ты никогда не изменишься», - слова Верратти приводит итальянский филиал Goal.com.